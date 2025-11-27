Fenerbahçe taraftarından Galatasaray maçını hatırlatan pankart
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Okul Açık Tribünü'nde açılan pankart dikkat çekti ve oyunculara pankartla mesaj verildi.
Pankarttan açık mesaj
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak ezeli rakip Galatasaray maçına gönderme yapan pankartta "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" (Burası senin savaş alanın. Sahip ol) ifadeleri yer aldı.
