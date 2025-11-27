Fenerbahçe taraftarından Galatasaray maçını hatırlatan pankart

Fenerbahçe-Ferencvaros maçında Okul Açık Tribünü'nde açılan pankartta "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" yazısıyla Galatasaray derbisi hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:26
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Okul Açık Tribünü'nde açılan pankart dikkat çekti ve oyunculara pankartla mesaj verildi.

Pankarttan açık mesaj

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak ezeli rakip Galatasaray maçına gönderme yapan pankartta "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" (Burası senin savaş alanın. Sahip ol) ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN FERENCVAROS İLE OYNADIĞI MAÇIN SON DAKİKALARINDA, 1 ARALIK'TAKİ GALATASARAY MAÇINA İLİŞKİN OYUNCULARA PANKARTLA MESAJ VERİLDİ.

