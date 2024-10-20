Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Samsunspor Maçı Değerlendirmesi

Samsunspor - Fenerbahçe Maçının Ardından

Jose Mourinho'nun Açıklamaları

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, 2-2 sona eren Samsunspor mücadelesinin ardından basın toplantısında konuştu. Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu öne süren Mourinho, "Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey, saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Değişiklikleri Üzerine

Mourinho, Tadic yerine İrfan Can Kahveci'nin oyuna alınmaması konusundaki soruya yanıt vererek, "O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. Bu durumda hava toplarında önemli bir oyuncuyu kaybetsek de, 1.70 boyundaki bir oyuncuyla devam etmemiz sıkıntıya yol açtı." açıklamasında bulundu.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Mourinho, puan farkının arttığını ve bunun sezon sonunda nasıl bir etki yaratacağı konusunda belirsizlik yaşadığını belirtti. "Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacağız,” diyen Mourinho, mevcut durumun kendileri için kritik olduğunu ifade etti.

Kaçırılan Pozisyonlar ve Kritik Anlar

Mourinho, Szymanski ve En-Nesyri'nin net pozisyonları kaçırmalarına da dikkat çekerek, "En iyi periyodumuz 1-1 sonrasındaydı. Ancak Jayden'in 4 dakika dışarıda kaldığı süreçte, rakip üzerimizde daha fazla baskı kurmaya başladı. Bu, maçın dönüm noktasıydı." sözlerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.