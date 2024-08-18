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Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Göztepe ile Beraberlik Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Mourinho, tecrübesini ve oyuncularının davranışlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:07
Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Göztepe ile Beraberlik Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho, yaptığı değerlendirmelerde önemli noktalara değindi. Maç 2-2'lik sonuçla sona ererken, Mourinho, "Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim" diyerek takımının performansını ele aldı.

Tutku ve Adaptasyon

Mourinho, Türkiye'deki futbol tutkusunun kendi futbol sevgisiyle örtüştüğünü vurgulayarak, "Bazı durumlar benim kontrolüm dışında. Ancak bu duruma adapte olmam gerekiyor; çünkü buraya gelen ben yabancı olanım" ifadelerini kullandı.

Bir Önceki Rekabetin Ardından

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile geçmişteki ilişkisini hatırlatan Mourinho, "Kendisi iyi bir hoca ve iyi bir insan. Oyun stiline saygı duyuyorum, iyi bir ilişkim var" açıklamasında bulundu.

Maçta Kaçırılan Fırsatlar

Mourinho, maçın ikinci yarısında yaratılan pozisyonları değerlendirerek, "İlk yarıda bulamadığımız fırsatları yakaladık. Ancak maçları bitiremiyoruz" dedi. Cenk Tosun ve Saint-Maximin'in kaçırdığı net fırsatları örnek gösterdi.

Rakiplerle Zaman Yönetimi

Takımının rakiplerinin yaptıkları zaman geçirmeleri gerektiği konusuna değinen Mourinho, "Eğer bunları yaparsak, maçın kontrolünü alırız. Devre arasında da oyuncularıma bunun önemini vurguladım" dedi.

Maç ile İlgili Olaylar

Mourinho, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili yaşanan durumu anlamadığını belirtirken, "Maçı odaklanmak zorundaydım, oyuncularımın konsantrasyonunu korumaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Taraftarın Etkisi

Mourinho, ev sahibi taraftarların her zaman maçı etkilediğini belirterek, "Maçta taraftar desteği çok önemli ama maçı bitirme konusunda da başarılı olmalıyız" dedi.

Hakem Performansı

Son olarak, hakemin performansını değerlendiren Mourinho, "Bu maçta hakem insiyatif alarak gösterdiği performandı" ifadelerini kullandı.

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