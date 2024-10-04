Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Twente Maçı Değerlendirmesi

Fenerbahçe Tarafında Hedef Üst Tura Çıkmak

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, üst tura çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Hedef 11 Puan

Mourinho, tur atlamak için gerekli puan ihtiyacını bilmediğini belirtirken, “Ben adım adım düşünüyorum. Direkt olarak üst tura çıkmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. 11'den fazla puan almaları gerektiğini söyleyen Mourinho, “8 maçlık kura bizim için zor bir kuraydı. Evinizde daha çok puan almayı beklersiniz ama biz evimizde güçlü takımlarla karşılaşacağız.” şeklinde konuştu.

Rakibin Başarısını Takdir Etti

Mourinho, gazetecilerin rakipleri yeterince takdir etmediğini savunarak, “Bugün Twente karşısında zorluk yaşadıysak rakibimizin hakkını teslim etmek gerekiyor.” dedi. Zorlu bir maç geçirdiklerini hatırlatan Mourinho, “Eğer 0-0 iken yakaladığımız iki net pozisyonu değerlendirebilseydik farklı bir sonuç oluşabilirdi.” şeklinde görüş belirtti.

Genel Görüşler ve Oyuncuların Performansı

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olarak başladıklarını ifade eden Mourinho, “Genel olarak iyi bir maç oldu. Twente'nin kalitesini daha önce de belirtmiştim. Onların 2 puanı var ama bunlar Manchester United ve Fenerbahçe'den geldi.” diye ekledi. Ayrıca, oyuncuların yaşının önemli olmadığını belirten Mourinho, “İyi oyuncular ve tecrübeli isimler bulunduran bir kadromuz var.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Twente-Fenerbahçe maçı sonrası Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Twente-Fenerbahçe maçı sonrası Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Twente-Fenerbahçe maçı sonrası Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Twente-Fenerbahçe maçı sonrası Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.