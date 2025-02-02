Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: "Duygusu Yüksek Bir Maçtı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 ile geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın duygusunun yüksek olduğunu belirterek galibiyeti hak ettiklerini ifade etti. Ülker Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, son zamanlarda takımının geriye düşmesine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

"Oyuna Duygu Katmak İstiyoruz"

İlk olarak, takımın maçı nasıl yönettiği hakkındaki sorulara ironik bir yanıt veren Mourinho, "Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce yenik duruma düşüyoruz, sonra kazanıyoruz. Bu sayede herkes her duyguyu yaşamış oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz." dedi.

Önemli Hazırlık ve Dinlenme Süreleri

Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki seyahatlerin ardından dinlenme süreleri hakkında da görüşlerini paylaştı. "Avrupa Ligi'nde bir sonraki turda ikinci ayak oynandığında, rakiplerimiz derbi öncesinde evlerinde oynayacaklar. Biz ise Belçika'da mücadele edeceğiz." ifadeleriyle önemli bir noktaya dikkat çekti.

Maçın Kritik Anları

Mourinho, Avrupa maçının ardından yaptıkları 6 değişikliğin riskli olduğuna değinirken, son bölümde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. "Maçın en kötü periyodu son bölümdü. O dakikalarda stadyumun istediği gibi oynamadık. Uzatmalar oynanıyorken topu tutmalısınız, ama biz farklı bir şey yaptık. 11'e 9'ken risk aldık." şeklinde konuştu.

Takımın Duygusal Kontrolü ve Sonuç

Maç sırasında meydana gelen gelişmeler ve oyuncularının tutumu hakkında övgüde bulunan Mourinho, "Üst düzey takımlar duygularını kontrol edebilmelidir. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakip için de hayal kırıklığı oldu." dedi.

Finalde Düşünceler

2-0 geriye düştüklerinde endişelenip endişelenmediğiyle ilgili sorulara Mourinho, "Endişelenecek vaktim yoktu. Tecrübeli olduğum için oyunu okumam gerekti. Hayal kırıklığım 3-2'den sonraki oyundu. Sayısal üstünlükte yapılacak çok fazla antrenman var ama biz bu anlarda top kaybı yaptık. Futbolda maç sırasında cennet ve cehennem yoktur. Şu anda cennet gibi bir durumdayız, ama maçı oynamak farklı bir mesele." diyerek sözlerini sonlandırdı.