Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 'Zamana İhtiyacımız Var'

Fenerbahçe- Adana Demirspor Maçının Ardından

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Mourinho'nun Açıklamaları

Ülker Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Mourinho, "İki günde iki maç oynamanın zorluğuna dikkat çekmek istiyorum. Cuma günü Galatasaray-Hatayspor karşılaşması ve bugün Fenerbahçe maçı oynandı. Bu süreçte oldukça fazla şey öğrendim," şeklinde ifade etti.

61 yaşındaki teknik direktör, kulübün düzenlediği eğitim burs kampanyasına katılmış olmaktan duyduğu gururu da dile getirerek, "İlk lig maçımı kaybetmediğim için mutluyum; 24 yıldır bu konuda bir değişiklik olmadı," dedi.

Maç Performansı ve Hakemlik Üzerine

Devre arasında oyuncularına, rakip takımın savunmada kalacağını ve son dakikalarda şans arayacağını söylediğini belirten Mourinho, "Maçta daha erken bir sonucu almak için yüksek enerjili başladık," şeklinde konuştu. Ayrıca, genç kaleciye fırsat verdiği için rakip teknik direktörü tebrik etti.

Hakemle de düşüncelerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, "Futbolun dinamikleri gereği, daha küçük takımların puan almak için defansif oynayabilir. Hakemlerin ise oyunu mükemmel bir şekilde yönetmesi gerekiyor," dedi.

Zaman ve Gelişim İhtiyacı

Mourinho, takımın iyi bir performans göstermesi için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Kamp sürecini yeni tamamladık ve takım henüz istenen seviyeye ulaşmadı. Bu aşamada tempolu oynamak zor," bilgisini verdi.

Sözlerini "Hedefimiz Süper Lig'i kazanmak, ancak önümüzdeki maçta elimizden geleni yapacağız," diyerek tamamladı.