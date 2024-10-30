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Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:44
Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Jose Mourinho Yönetiminde Antrenman

Futbol takımının çalışmaları, ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenman, salon içerisinde gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı ve sonrasında saha çalışmalarına geçildi.

Çeşitli Antrenman Etkinlikleri

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaparak iki grup halinde pas çalıştı. Antrenmanın final bölümünde ise hücum ve savunma varyasyonları uygulandı. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanın ardından yarın yapacağı çalışma ile Trabzonspor maçına hazırlıklarını sürdürecek.

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