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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanlara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:59
Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detaylarını paylaştı. İlk olarak salonda core hareketleri ile başlayan idman, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları ile sürdürüldü.

Taktiksel Çalışmalar

Antrenmanın sonunda, takım oyuncuları taktiksel ve bireysel organizasyonlarla çalışma fırsatı buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik bu hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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