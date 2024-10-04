Fenerbahçe, Twente Deplasmanında 1 Puanla Yetindi

Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 Puanla Döndü

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaştı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Detayları

Twente Stadı'nda gerçekleştirilen mücadeleye başlangıçta tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 20. dakikadan sonra rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başladı.

Maçın 23 ve 24. dakikalarında yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Vlap'ın attığı gole engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci Yarının Başlangıcı

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı iki değişikliğin ardından rakip kaleye baskı kurmayı başardı. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile skoru eşitleyen takım, kalan dakikalarda ikinci golü bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Genel Performans

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki maçta puanını 4'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin Öne Çıkan İsimleri

Tüm Maçlarda Gol Attı

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi karşılaşmalarda gol bulma başarısı gösterdi. Ligi 7 ve Avrupa’da 6 maçta olmak üzere toplamda 13 resmi müsabakada boy gösteren sarı-lacivertliler, bu maçlarda her birinde ağları havalandırmayı başardı.

Amrabat'ın Başarısı

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sergilediği performansla dikkat çekti. Orta alandaki sağlam mücadelesinin yanı sıra, oyun kurulumuna yaptığı katkılarla da takımına büyük destek sağladı. 71. dakikada Dusan Tadic’in kaydettiği goldeki asistiyle de övgü topladı.

Tadic Formda

Dusan Tadic, bu sezon gol yollarındaki başarısını devam ettirdi. Ligde 7 maçta 4 gol atan tecrübeli oyuncu, Avrupa'daki ilk golünü Twente karşısında buldu. Ayrıca, ligde ve Avrupa’da 2’şer asist yaparak performansını taçlandırdı.

Kale Problemi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı bütün maçlarda kalesini kapatmayı başaramadı. Ligdeki 7 maçının 5’inde gole kapalı kalan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise tam tersi bir performans sergileyerek, oynadığı 6 karşılaşmada da gol yedi. Bu durum, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki savunma sıkıntılarını gözler önüne serdi.