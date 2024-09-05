Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Kadrosunu Duyurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi İçin Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kadroda bazı oyuncular yer bulamazken, yeni transferlerin katılımı dikkat çekiyor.

Kadroda Yer Almayan Oyuncular

Fenerbahçe'nin listesine dahil edilmeyen isimler arasında Oğuz Aydın, Ryan Kent ve Levent Mercan bulunuyor. Bu oyuncular, sezona UEFA Avrupa Ligi’ndeki şanslarını kaçırdılar.

Yeni Transfer Sofyan Amrabat Kadroda

Öte yandan, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat'ın kadroda yer alması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Amrabat, takımın başarısı için önemli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadrosunun tamamı şu şekildedir:

İrfan Can Eğribayat

Dominik Livakovic

Ertuğrul Çetin

Samet Akaydin

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

İsmail Yüksek

Mert Hakan Yandaş

Fred

İrfan Can Kahveci

Sofyan Amrabat

Sebastian Szymanski

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

Bright Osayi-Samuel

Allan Saint-Maximin

Cenk Tosun

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe, bu kadro ile Avrupa'daki başarı hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.