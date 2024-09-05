Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Kadrosunu Duyurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi İçin Kadrosu Açıklandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kadroda bazı oyuncular yer bulamazken, yeni transferlerin katılımı dikkat çekiyor.
Kadroda Yer Almayan Oyuncular
Fenerbahçe'nin listesine dahil edilmeyen isimler arasında Oğuz Aydın, Ryan Kent ve Levent Mercan bulunuyor. Bu oyuncular, sezona UEFA Avrupa Ligi’ndeki şanslarını kaçırdılar.
Yeni Transfer Sofyan Amrabat Kadroda
Öte yandan, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat'ın kadroda yer alması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Amrabat, takımın başarısı için önemli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadrosunun tamamı şu şekildedir:
- İrfan Can Eğribayat
- Dominik Livakovic
- Ertuğrul Çetin
- Samet Akaydin
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Rodrigo Becao
- İsmail Yüksek
- Mert Hakan Yandaş
- Fred
- İrfan Can Kahveci
- Sofyan Amrabat
- Sebastian Szymanski
- Dusan Tadic
- Cengiz Ünder
- Bright Osayi-Samuel
- Allan Saint-Maximin
- Cenk Tosun
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
Fenerbahçe, bu kadro ile Avrupa'daki başarı hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.