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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:39
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe'den Zorlu Maçta Farklı Galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda önemli bir başarıya imza atarak, Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

İlk Maçta Aldığı Avantaj

Bu zorlu mücadelenin ilk maçında elde edilen bu sonuç, Fenerbahçe'nin eleme turundaki umutlarını artırdı. Taraftarlarının desteğiyle sahada etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üstün oyununu ve disiplinli savunmasını sahaya yansıttı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte rakibiyle ikinci maça avantajlı bir skorla çıkacak, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme hedefini güçlendirmiş oldu.

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