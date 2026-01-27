Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te Ulusal Stadyum'da Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmandan Notlar

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, salonda yapılan core hareketleriyle start aldı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı; idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla sonlandırdı.

