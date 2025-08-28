Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde: Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Üst Tura Taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayamayarak organizasyondan elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

Maç Özeti

Luz Stadı'ndaki karşılaşmaya Benfica baskılı başladı. Mücadelenin 3. dakikasında kaleci Dominik Livakovic, yakın mesafeden Barreiro'nun şutunu kurtararak tehlikeyi önledi.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Silva'nın kafa indirilişini Pavlidis tamamladı; ancak VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Maçın 35. dakikasında Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, fileleri havalandırarak Benfica'yı öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Önemli Anlar ve Kararlar

VAR incelemesi sonucu 10. dakikada gelen gol iptal edildi. Hakem Slavko Vincic, pozisyonu izleyip ofsayt kararı verdi.

Fenerbahçe, eşleşme sonunda Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, sarı-lacivertlilerin "Devler Ligi" hasreti 17 yıla çıktı; takım en son 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer almıştı.

Sakatlık ve Kartlar

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 10. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Semedo, VAR tarafından iptal edilen pozisyonda Barreiro ve Pavlidis ile mücadele sırasında yerde kaldı. Semedo'nun yerine Çağlar Söyüncü girdi; bu değişikliğin ardından Mert Müldür orta sahanın sağında, Çağlar ise üçlü savunmanın sağında görev yaptı.

79. dakikada Anderson Talisca, Ivanovic'e yaptığı hareket sonrası ilk sarı kartı gördü; 82. dakikada ise Barrenechea ile mücadelede ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Tarihe Geçen Gol ve İstatistikler

35. dakikadaki golle Kerem Aktürkoğlu, yabancı bir takım formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımına gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Fenerbahçe, Benfica karşısında deplasmanda oynadığı 4. maçtan da mağlup ayrıldı. İki maçlık eşleşme sonunda rakibine üstünlük kuramayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerini 11. kez geçememiş oldu.

Genel Değerlendirme

Benfica karşısındaki rövanşta alınan 1-0'lık sonuç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayaline son verirken, takım Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek. Karşılaşmada belirleyici anlar; VAR incelemesiyle iptal edilen 10. dakikadaki gol, Semedo'nun erken sakatlığı ve Talisca'nın kırmızı kartı oldu.

Benfica'yı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, hem maçın kaderini hem de tarihe geçen bir ismi ortaya çıkardı; Fenerbahçe ise Avrupa'daki yolculuğunu Avrupa Ligi'nde sürdürecek.