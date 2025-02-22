Fenerbahçe, UEFA Kulüp Sıralamasında Türkiye'yi Temsil Eden Tek Takım

Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de yer alan tek Türk ekibi oldu. 2024-2025 sezonu için sıralama güncellendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:06
Fenerbahçe, UEFA Kulüp Sıralamasında Türkiye'yi Temsil Eden Tek Takım

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Sıralamasında Öne Çıkıyor

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk kulübü olarak dikkat çekti. UEFA'nın resmi web sitesinde güncellenen sıralamalara göre, Fenerbahçe 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sıradan 46. sıraya yükseldi.

Diğer Türk Ekiplerinin Sıralama Durumu

Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir de sıralamada yer aldı. Galatasaray, sezon başındaki 60. sıradan 56. sıraya çıkarken, RAMS Başakşehir 62. sıradan 78. sıraya geriledi. Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi, ancak Trabzonspor 129. sıradan 145. sıraya düştü.

Önemli Maçlar ve Fırsatlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Bu maç, Fenerbahçe'nin sıralamadaki konumunu daha da iyileştirme fırsatı sunuyor.

Özet

Türk takımlarının son 5 sezonunu kapsayan UEFA sıralaması şu şekilde güncellenmiştir:

  • Fenerbahçe: 53 (2023/24) -> 46 (2024/25)
  • Galatasaray: 60 (2023/24) -> 56 (2024/25)
  • RAMS Başakşehir: 62 (2023/24) -> 78 (2024/25)
  • Beşiktaş: 123 (2023/24) -> 112 (2024/25)
  • Trabzonspor: 129 (2023/24) -> 145 (2024/25)

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