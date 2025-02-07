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Fenerbahçe UEFA Listesini Güncelledi: Skriniar, Talisca ve Kostic Eklendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için Skriniar, Talisca ve Kostic'i kadrosuna ekleyerek listeyi güncelledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:10
Fenerbahçe UEFA Listesini Güncelledi: Skriniar, Talisca ve Kostic Eklendi

Fenerbahçe, UEFA Listesine Üç Yeni İsim Ekledi

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic isimlerini ekledi. Kulüpten alınan bilgilere göre, "Kupa 2"de mücadele eden Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi.

Sakatlık ve Ayrılıklar Nedeniyle Değişiklikler Yapıldı

Sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın listedeki yerlerini kaybetti. Yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic, üç futbolcu ekleme hakkı sayesinde listeye dahil edildi.

Ayrıca, Diego Carlos Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanarak listede kendine yer bulamazken, Süper Lig'de lisans çıkarılması planlanmayan Ognjen Mimovic de listeye giremedi. Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın gibi isimlerin de bulunmadığı belirtildi.

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