Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 41. Karşılaşması

Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un Rekabeti

Trendol Süper Lig'in açılış haftasında, Fenerbahçe yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma iki takım arasındaki 41. randevu olacak.

Geçmiş Karşılaşmalar

İki ekip bugüne dek 40 kez ligde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 23 galibiyet alırken, Adana Demirspor sadece 5 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 12 maçta ise taraflar berabere kaldı. Fenerbahçe, toplamda bu maçlarda 80 gol atarken, Adana Demirspor ise 41 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de Fenerbahçe Avantajlı

Kadıköy'de oynanan 20 lig maçında Fenerbahçe, rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı; 14 maç kazandı, 2 kez kaybetti ve 4 mücadele berabere sona erdi. Sarı-lacivertliler, bu dönemde kalesinde 16 gol görürken, rakip filelere 54 gol bıraktı.

Farkli Galibiyetler

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki maçlarda dikkat çeken farklı galibiyetler yaşandı. Özellikle 1988-1989 sezonunda Kadıköy'deki karşılaşma, Fenerbahçe'nin 6-0’lık galibiyetiyle tarihe geçti. Ayrıca, iki takım arasındaki en gollü fragman ise 1991-1992 sezonunda yaşandı; Fenerbahçe, sahasında 6-1 galip geldi.