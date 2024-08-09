Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 41. Karşılaşması

Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Kadıköy'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Tarihî rekabette Fenerbahçe üstün durumda.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:15
Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 41. Karşılaşması

Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un Rekabeti

Trendol Süper Lig'in açılış haftasında, Fenerbahçe yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma iki takım arasındaki 41. randevu olacak.

Geçmiş Karşılaşmalar

İki ekip bugüne dek 40 kez ligde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 23 galibiyet alırken, Adana Demirspor sadece 5 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 12 maçta ise taraflar berabere kaldı. Fenerbahçe, toplamda bu maçlarda 80 gol atarken, Adana Demirspor ise 41 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de Fenerbahçe Avantajlı

Kadıköy'de oynanan 20 lig maçında Fenerbahçe, rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı; 14 maç kazandı, 2 kez kaybetti ve 4 mücadele berabere sona erdi. Sarı-lacivertliler, bu dönemde kalesinde 16 gol görürken, rakip filelere 54 gol bıraktı.

Farkli Galibiyetler

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki maçlarda dikkat çeken farklı galibiyetler yaşandı. Özellikle 1988-1989 sezonunda Kadıköy'deki karşılaşma, Fenerbahçe'nin 6-0’lık galibiyetiyle tarihe geçti. Ayrıca, iki takım arasındaki en gollü fragman ise 1991-1992 sezonunda yaşandı; Fenerbahçe, sahasında 6-1 galip geldi.

İLGİLİ HABERLER

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor