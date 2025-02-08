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Fenerbahçe ve Alanyaspor Ligde 18. Randevuda Kapışacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 18. kez karşı karşıya geliyor. İkilinin geçmiş başarıları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:03
Fenerbahçe ve Alanyaspor Ligde 18. Randevuda Kapışacak

Fenerbahçe ve Alanyaspor Ligde 18. Randevuda

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, lig tarihindeki 18. mücadelelerine çıkacaklar.

İki ekip bugüne kadar gerçekleşen 17 maçta Fenerbahçe, 10 galibiyetle öne çıkarken, Alanyaspor 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Alanya'daki Karşılaşmalar

Alanyaspor ile lig tarihindeki 8 deplasman maçını değerlendiren Fenerbahçe, bu maçlardan 5'ini kazanırken, 2'sini kaybetti ve 1 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 17 gol atarken, kalelerinde 10 gol gördü.

En Farklı Galibiyetler

İki takım arasındaki en farklı galibiyet, Fenerbahçe tarafından 2022-23 sezonunda elde edilen 5-0'lık sonuçla tarihe geçti. Resmi karşılaşmalardaki en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de Türkiye Kupası'nda cereyan etti ve Fenerbahçe, rakibini 10-3 mağlup etti. Alanyaspor ise, en büyük zaferini 16 Eylül 2019'da Fenerbahçe karşısında 3-1'lik skorla elde etti.

Son Mağlubiyet Detayları

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısındaki son mağlubiyetini evinde, 2021-22 sezonunda yaşadı ve bu karşılaşma 2-1'lik skorla tamamlandı. Son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplamda 19 gol atarken, 5 gol yedi. Bu sezon, Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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