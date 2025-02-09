Fenerbahçe ve Alanyaspor Maç Öncesi Değişiklikler Dikkat Çekti

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’dan Şok Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak dikkat çekti.

Maçın oynanacağı Gain Park Stadı'nda, Mourinho'nun tercihleri arasında Ertuğrul Çetin, Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun yer almazken, bu oyuncuların yerine İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Kostic, Szymanski, Dzeko, Fred ve Tadic gibi isimler sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki çıkış dizisi şu şekilde tamamlandı: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Levent Mercan, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Talisca, Tadic ve Dzeko.

Yedekte ise Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterse, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi Samuel, Cenk Tosun, Amrabat ve Saint Maximin bekledi. Ayrıca, Youssef En-Nesyri sarı kart cezalısı olarak kadroda yer almazken, yeni transfer Ognjen Mimovic de kadroya dahil edilmedi.

Corendon Alanyaspor'da Değişiklikler

Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçındaki ilk 11'inden 7 oyuncu değiştirerek sahada yer aldı.

Kupa maçında forma giyen Nejdet Nezir Bilin, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, ve Arda Usluoğlu yerine Lima, Efecan Karaca, Hwang, Richard, Balkovec, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj ilk 11'de sahaya çıktı.

Alanyaspor'un kadrosunu şu şekilde belirledi: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, ve Janvier bekledi. Ayrıca, Ertuğrul Taşkıran son lig maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.