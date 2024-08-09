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Fenerbahçe ve Fanself İşbirliği ile Taraftar Deneyimi Gelişiyor

Fenerbahçe, taraftar platformu Fanself ile işbirliği anlaşması imzaladı. Artık taraftarlar, imzalı ürünlere erişim sağlayabilecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:45
Fenerbahçe ve Fanself İşbirliği ile Taraftar Deneyimi Gelişiyor

Fenerbahçe ve Fanself İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftar platformu Fanself ile önemli bir işbirliği anlaşması gerçekleştirerek, taraftarlarına özel imzalı ürünlere erişim imkanı sunacak. Ülker Stadyumu'nda yapılan imza töreninde, Burak Kızılhan ve Ebrar Efkan Bilgiç yer aldı.

Burak Kızılhan: Eşsiz Bir Deneyim Sunacağız

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bu işbirliğini değerlendirirken, “Taraftarlarımız, Türkiye’de ilk ve tek sporcu hatıraları platformu olan Fanself sayesinde sevdikleri futbolcuların imzalı formalarına ulaşacaklar. Bu proje ile Fenerbahçe taraftarlarına eşsiz bir deneyim sunmayı planlıyoruz,” dedi.

Ebrar Efkan Bilgiç: Sporun Birleştirici Gücünü Kullanacağız

Fanself Üst Yöneticisi Ebrar Efkan Bilgiç ise anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Fanself, sporseverlere sporcu hatıralarına erişim sunarak kulüpler ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Taraftarlar, hayranı oldukları sporcuların imzalı ürünlerine kişiselleştirme seçeneği ile ulaşacaklar,” ifadelerini kullandı.

Her iki temsilci de, bu sürecin hem kulübe hem de taraftar deneyimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Yeni işbirliği ile Fenerbahçe, taraftarlarının beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağda) ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç (solda) katıldı.

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağda) ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç (solda) katıldı.

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağda) ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç (solda) katıldı.

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker...

Fenerbahçe ile taraftar platformu Fanself arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (sağda) ve Fanself Üst Yöneticisi (CEO) Ebrar Efkan Bilgiç (solda) katıldı.

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