DOLAR
34,19 0,25%
EURO
36,73 2,11%
ALTIN
2.927,04 3,09%
BITCOIN
2.582.636,27 -8,75%

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yabancı Hakem Anlaşması

Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon maçlarını yabancı hakemlerle değerlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:20
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yabancı Hakem Anlaşması

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yenilikçi Anlaşma

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

Detaylar Sosyal Medyada Duyuruldu

Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, Türkiye futbolunda hakem değerlendirmeleri konusunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Her iki kulüp, bu sayede daha objektif bir değerlendirme süreci yürütmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt
2
Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti
3
Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor
4
Beşiktaş'a Yenik Düşen Malmö'den Teknik Direktör Rydström Açıklamalarda Bulundu
5
RAMS Başakşehir Kopenhag Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Aliağa Petkimspor, Unicaja'ya Farkla Yenildi
7
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?