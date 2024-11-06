Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yabancı Hakem Anlaşması

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Yenilikçi Anlaşma

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

Detaylar Sosyal Medyada Duyuruldu

Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, Türkiye futbolunda hakem değerlendirmeleri konusunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Her iki kulüp, bu sayede daha objektif bir değerlendirme süreci yürütmeyi hedefliyor.