Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisinde 23 Oyuncunun İlk Tecrübesi

Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisinde Önemli Bir İlk

Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde toplam 23 oyuncu, takımları adına ilk kez derbi heyecanını yaşayabilir.

Fenerbahçe'nin Yeni Yüzleri

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Ertuğrul Çetin, bu derbide ilk kez forma giymek üzere sahaya çıkma fırsatını bulabilir. Ayrıca yeni transferlerden Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun da teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına bağlı olarak derbide sahne alabilir.

Galatasaray'ın Genç Teması

Galatasaray cephesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferler Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla derbide ilk kez mücadele edebilir.

Derbide Deneyim Farkı

Fenerbahçe'de En Fazla Forma Giyen İsim Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Galatasaray'a karşı en fazla derbi tecrübesine sahip oyuncu. Nijeryalı futbolcu, 7 kez Fenerbahçe formasıyla derbide sahaya çıkarken, onu 6 maçla Serdar Aziz ve 5 maçla Mert Hakan Yandaş takip ediyor.

Cimbom’un Tecrübeli Kalecisi

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin tüm atmosferini en çok deneyimleyen oyuncu konumunda. 2011 yılından bu yana takımda yer alan Muslera, toplamda 31 derbide oynadı ve 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca Victor Nelsson’un 7, Berkan Kutlu'nun ise 6 derbi tecrübesi mevcut.