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Fenerbahçe ve Lille’in Karşılaşmasına Dair Detaylar

Fenerbahçe, Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kritik bir maça çıkıyor. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:54
Fenerbahçe ve Lille’in Karşılaşmasına Dair Detaylar

Fenerbahçe - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları merakla bekleniyor.

Maç Bilgileri

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)

Takım Kadroları

Fenerbahçe Kadrosu:

  • Livakovic
  • Mert Müldür
  • Djiku
  • Çağlar Söyüncü
  • Oosterwolde
  • İsmail Yüksek
  • Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • Saint-Maximin
  • Tadic
  • Dzeko

Lille Kadrosu:

  • Chevalier
  • Diakite
  • Meunier
  • Alexsandro
  • Gudmundsson
  • Gomes
  • Tiago Santos
  • Andre
  • Cabella
  • David
  • Haraldsson

Bu mücadelede takımların performansları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura geçme şansı açısından büyük bir önem taşıyor.

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