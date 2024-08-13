Fenerbahçe ve Lille’in Karşılaşmasına Dair Detaylar

Fenerbahçe - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları merakla bekleniyor.
Maç Bilgileri
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)
Takım Kadroları
Fenerbahçe Kadrosu:
- Livakovic
- Mert Müldür
- Djiku
- Çağlar Söyüncü
- Oosterwolde
- İsmail Yüksek
- Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- Saint-Maximin
- Tadic
- Dzeko
Lille Kadrosu:
- Chevalier
- Diakite
- Meunier
- Alexsandro
- Gudmundsson
- Gomes
- Tiago Santos
- Andre
- Cabella
- David
- Haraldsson
Bu mücadelede takımların performansları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura geçme şansı açısından büyük bir önem taşıyor.