Fenerbahçe'ye UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı!

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Bu cezanın, Fenerbahçe'nin finale kalması durumunda tarafsız sahada oynanacak olan maçı kapsamadığı belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı. Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı.