Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,21 0,23%
EURO
35,12 -0,01%
ALTIN
2.226,67 0,13%

Fenerbahçe'ye UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı!

Fenerbahçe'ye, Union Saint-Gilloise maçındaki taraftar olayları nedeniyle UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı geldi. Ceza, final dahil 3 Avrupa maçını kapsayacak.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 17:06
Fenerbahçe'ye UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı!

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Bu cezanın, Fenerbahçe'nin finale kalması durumunda tarafsız sahada oynanacak olan maçı kapsamadığı belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı. Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
18 yaşındaki Can Uzun'un yeni takımı belli oldu
2
Fenerbahçe'ye UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı!
3
A Milli Takım kadrosunda yeni isimler! Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez Milli Takımda!
4
Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Yunan devi oldu
5
Avrupa Ligi'nde devler çarpışıyor: Milan ve Roma çeyrek finalde karşı karşıya!
6
Beşiktaş'a kötü haber geldi: O isim olmayacak
7
Milli Yıldız Avrupa'ya veda ediyor

Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

O emekli için şan talih döndü! 3.000 TL ikramiyeye ek 1.500 TL ödeniyor

Bankalar kredi musluğunu açtı! 200.000 TL nakit arayana faizler şak diye indi!

İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam ayarı! Benzin, motorin, LPG alanların dünyası başına yıkılacak!

Elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarıklığından korkmayın: 750 TL destek sağlanacak