Fenerbahçe'ye yeni transfer dopingi

Trabzonspor deplasmanında önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe, milli ara sonrasında geri çekilme konularında yer alırken Fred, İsmail, Batshuayı, Cengiz, Samuel gibi isimlerin yokluğu, Adana Demir mücadelesinde durumu kötüye götürdü. Fakat önemli karşılaşmada tecrübeli yıldızları sahada yer alarak tüm sorumluluğu üstlendi. Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi, gösterdiği performansıyle beraber beğenileri topladı.



İlk yarıda gösterdiği performans ile ilgi odağı olan Edin Dzeko, ikinci devrede skoru 2-1 yaparak takımını öne geçirdi. Dusan Tacid, arkadaşlarını pozisyona sokarken 70. dakikada ise orta sahanın biraz önünden 47 metre uzaklıktan vurduğu top fileleri havalandırdı.



İDMAN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlarına devam ederken kulüpten gelen açıklama üzerine Pazar günü oynanacak galatasaray derbisini yok göstererek 11 Nisan Perşembe günü oynanacak Olympiakos'a konuk olacaklarına değinerek ilk çalışmaların yapıldığını belirtti.

Adana Demirspor karşsıında 11'de sahada yer alan oyuncularda yenilenmeler yapılarak diğer isimlerin ısınma ve çabukluk durumlarıyla beraber çift kale maç oynatıldı.

