Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Fenerbahçe'ye yeni transfer dopingi

Fenerbahçe skorlarına devam ederken yeni transferle beraber maça damga vuran isim gündeme geldi. Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçı 4-2 skor ile biterken baş mimarı olan isimler dikkat çekti. İşte ekinin zaferine dair açıklamalar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:48
Fenerbahçe'ye yeni transfer dopingi

Trabzonspor deplasmanında önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe, milli ara sonrasında geri çekilme konularında yer alırken Fred, İsmail, Batshuayı, Cengiz, Samuel gibi isimlerin yokluğu, Adana Demir mücadelesinde durumu kötüye götürdü. Fakat önemli karşılaşmada tecrübeli yıldızları sahada yer alarak tüm sorumluluğu üstlendi. Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi, gösterdiği performansıyle beraber beğenileri topladı.  
Fenerbahçe edin
İlk yarıda gösterdiği performans ile ilgi odağı olan Edin Dzeko, ikinci devrede skoru 2-1 yaparak takımını öne geçirdi. Dusan Tacid, arkadaşlarını pozisyona sokarken 70. dakikada ise orta sahanın biraz önünden 47 metre uzaklıktan vurduğu top fileleri havalandırdı.

İDMAN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlarına devam ederken kulüpten gelen açıklama üzerine Pazar günü oynanacak galatasaray derbisini yok göstererek 11 Nisan Perşembe günü oynanacak Olympiakos'a konuk olacaklarına değinerek ilk çalışmaların yapıldığını belirtti.
Adana Demirspor karşsıında 11'de sahada yer alan oyuncularda yenilenmeler yapılarak diğer isimlerin ısınma ve çabukluk durumlarıyla beraber çift kale maç oynatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!