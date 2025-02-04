Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli, 68 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Namaza, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve diğer yöneticiler katıldı.

Yakınları ve sevenleri de bu anlamlı günde Dereli'yi yalnız bırakmadı. Usta yönetici, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecektir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.