DOLAR
35,97 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.257 -0,04%
BITCOIN
3.568.372,74 2,06%

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fenerbahçe'nin önemli ismi Mehmet Salih Dereli, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı camide kılındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:50
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli, 68 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Namaza, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve diğer yöneticiler katıldı.

Yakınları ve sevenleri de bu anlamlı günde Dereli'yi yalnız bırakmadı. Usta yönetici, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecektir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham'da Radu Dragusin'den Şok Kayıp: Sezon Sonu Mümkün Olmayabilir
2
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Geçti
4
Türkiye Kick Boks Federasyonu: Hakemlere Yönelik Saldırıya Hızla Müdahale Edildi
5
Antalyaspor, Bodrum FK ile Karşılaşmaya Hazır
6
Samsunspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
7
Fenerbahçe, Erzurumspor FK Maçına Hazır: Antrenmanlar Tamamlandı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!