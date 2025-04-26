Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıda, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve YDK başkanı Şekip Mosturoğlu yer aldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Mosturoğlu, açılış konuşmasında 3 Mayıs tarihine dikkat çekerek, bu günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ilk ziyaret ettiği tarih olduğunu belirtti. Mosturoğlu, "Bizler Atatürk'ün yolundan giden Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu tarihi kulübümüzün kuruluş günü olarak kutluyoruz. Kuruluşumuzun 118. yılı olacak. Dilerim ki hem kulübümüz hem de yolundan gittiğimiz Atatürk Türkiye'si sonsuza kadar payidar kalacaktır," dedi.

Amatör Şubelerde Başarı

Mosturoğlu, amatör şubelerin başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, "Tüm branşların şube kaptanlarını, sorumlu yöneticilerini ve sporcularını tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Futbolda Şampiyonluk Hasreti

Futbol takımının bekleneni veremediğini dile getiren Mosturoğlu, "Futbol takımımız geçen hafta sonu bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Üst üste 10 sezondur şampiyon olamıyoruz. Bu durumu, camianın tepkilerini göz önünde bulundurarak tartışmamız gerektiğine inanıyorum," diye ekledi.

Fenerbahçelilerin kulübe olan tutkularını dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçe bizim için sportif sonuçlardan çok daha değerlidir. Ancak, futbolda yaşadığımız hayal kırıklığını kabul etmek ve sorumluluğu üzerimize almak zorundayız," dedi.

Toplantının Önemi

Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu'nun kulübün senatosu olduğunu ve üyelerin camianın sesi olması gerektiğini belirtti. Üyelerin, kulübe faydalı olacak çözüm önerileri sunmasını ve yönetimin bu önerileri dikkatle değerlendirmesini istedi. "Bugün yapılan toplantı tarihi önemdedir. Fenerbahçe'ye olan sevgimizle ortaya koyacağımız iradenin, kulübü eski parlak günlerine kavuşturacağına inanıyorum," dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu (ortada) ve YDK üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu (ortada) ve YDK üyeleri katıldı.