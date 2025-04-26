Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'tan Kararlı Mesajlar

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, olağanüstü kongre kararı almayacaklarının altını çizerken, “Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kongre Tartışmalarına Karşı Sert Tavır

Koç, Fenerbahçe'nin her krizde kongre tartışmalarına sürüklenmemesi gerektiğini belirtti. “Fenerbahçe, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir” diyerek, bu tür olumsuz etkilere karşı kararlı duruşlarını vurguladı.

Başarısız Sonuçlara Üzüntü

Alınan başarısız sonuçların kendilerini de üzdüğünü dile getiren Koç, “Hepinizin hayal kırıklıklarını çok iyi biliyoruz. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz” dedi. Bu sezona umutla başladıklarını ancak geldiği noktada dezavantajlı duruma düştüklerini ifade etti.

Finansal Bağımsızlık Hedefi

Ali Koç, kulübün finansal bağımsızlığının en büyük hedefleri olduğunu vurguladı. “Bu en büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ve en zor mücadelelerimizdendir” dedi. Bu mücadeleyle birlikte kulübün geleceğini güvence altına alacak önemli bir eşiğe geldiklerini belirtti.

Projelerin Devamlılığı

Koç, kulübe çağ atlatacak projeleri yarım bırakmak lüksünde olmadıklarını ve büyük fedakarlıklarla geldikleri noktayı anlattı. “Geldiğimiz nokta itibarıyla kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz” şeklinde konuştu.

Ali Koç ve Cumhurbaşkanı Görüşmesi

Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, projelerini detaylandırdıklarını ve destek istediklerini ifade etti. Koç, “Biz sonuna kadar dayanırız” diyerek, projelerin hayata geçmesi konusunda kararlılık gösterdi.

Sonuçta Mücadele ve Başarı

Ali Koç, hedeflerinin sadece sportif başarı değil, aynı zamanda finansal bağımsızlık olduğunu belirterek, bu doğrultuda yapılan mücadelelerin sonuç vermeye başladığını duyurdu. “Futbol sadece plan ve yatırımlarla değil, mücadele ve adaletle yazılan bir hikayedir” dedi. Takımın başarısı için gereken her şeyi yapacaklarına olan inancını da yeniledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşma yaptı.