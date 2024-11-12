Fenerbahçe, Zenit ile Hazırlık Maçında Buluşacak

Fenerbahçe, Zenit ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Zenit ile hazırlık maçı yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Ülker Stadı'ndaki bu önemli müsabaka 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Taraftarlar Maça Davet Ediliyor

Fenerbahçe taraftarlarına açık olacak bu karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Unutmayın ki, kombine sahipleri bu maçta geçerli olmayacak. Bilet fiyatları ise şöyle:

Kale Arkası: 10 lira

10 lira Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 lira

20 lira Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 lira (Satıştaki biletlerin tükenmesi halinde tekrar açılacaktır.)

Maçta yer almak isteyen tüm taraftarların biletlerini en kısa sürede temin etmesi öneriliyor!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.