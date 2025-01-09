Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 Puanla Başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. En erken gol, En-Nesyri'den geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:36
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 Puanla Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi. Bu, sarı-lacivertli ekibin resmi maçlardaki en erken golünü attığı karşılaşma oldu.

Maçın Özeti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğünden yalnızca 2. dakikada Cenk Tosun'un asistinde En-Nesyri ile öne geçen Fenerbahçe, yeni sezonda umut verici bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, 27. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının uzatma dakikalarında Bartuğ Elmaz skoru 3-0'a taşıdı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, kupaya galibiyetle başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirdi.

İlk 11'deki Genç Yeteneklerin Başarısı

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun karşılaşmada önemli katkılar sağladı. Cenk Tosun, En-Nesyri'nin golünde asist yaparak takımına gol atmasına yardımcı oldu. Akçiçek ise Mert Müldür'ün pasında kaydettiği golle Fenerbahçe formasıyla kariyerinin ilk golünü attı. Bartuğ Elmaz da Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti.

Mert Hakan Yandaş'ın Dönüşü

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında 7 maç aradan sonra sahaya döndü. 46. dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna giren Mert Hakan, sakatlık sürecinin ardından yeniden takımına katkı sağlamaya başladı.

Genç Yetenek Muharrem Cizgili İlk Kez Forma Giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 18 yaşındaki genç futbolcu Muharrem Cizgili'ye ikinci yarıda şans verdi. Cizgili, müsabakanın 80. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu ve Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
2
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
3
Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sonuçları ve Liderler
4
Galatasaray'dan PFDK Kararına Sert Tepki
5
Milli Atıcı Yusuf Dikeç, 'The Day Of The Jackal' Dizisinde Göz Doldurdu
6
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile Geçti
7
Kasımpaşa'nın Gençleri Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Etti

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak