Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 Puanla Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi. Bu, sarı-lacivertli ekibin resmi maçlardaki en erken golünü attığı karşılaşma oldu.

Maçın Özeti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğünden yalnızca 2. dakikada Cenk Tosun'un asistinde En-Nesyri ile öne geçen Fenerbahçe, yeni sezonda umut verici bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, 27. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının uzatma dakikalarında Bartuğ Elmaz skoru 3-0'a taşıdı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, kupaya galibiyetle başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirdi.

İlk 11'deki Genç Yeteneklerin Başarısı

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun karşılaşmada önemli katkılar sağladı. Cenk Tosun, En-Nesyri'nin golünde asist yaparak takımına gol atmasına yardımcı oldu. Akçiçek ise Mert Müldür'ün pasında kaydettiği golle Fenerbahçe formasıyla kariyerinin ilk golünü attı. Bartuğ Elmaz da Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti.

Mert Hakan Yandaş'ın Dönüşü

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında 7 maç aradan sonra sahaya döndü. 46. dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna giren Mert Hakan, sakatlık sürecinin ardından yeniden takımına katkı sağlamaya başladı.

Genç Yetenek Muharrem Cizgili İlk Kez Forma Giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 18 yaşındaki genç futbolcu Muharrem Cizgili'ye ikinci yarıda şans verdi. Cizgili, müsabakanın 80. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu ve Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada yer aldı.