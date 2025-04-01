Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı Ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasarayı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki heyecan dolu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın yönetimindeki maçta, Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetlerle B Grubunu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı olma avantajını elde etti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle karşılaşmayı evinde oynayarak bu avantajını kullanmayı hedefliyor.

Müsabakayı kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor karşılaşmasının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe Tam Kadro Hazırlanıyor

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos ile tam kadro sahaya çıkmayı hedefliyor. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Jose Mourinho'nun ekibi, derbi öncesinde eksik oyuncu bulundurmuyor. Takımda 14 yabancı futbolcu hazırken, statü gereği 2 yabancı kadroya giremeyecek.

Fenerbahçe'nin Derbi Performansı

Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda istediği sonuçları alamadı. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Ayrıca, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 kaybetti. Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez derbi maçında boy gösterecekler.