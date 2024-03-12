Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten ortalığı karıştıran itiraf

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin içinde, Fenerbahçe forması giyen bazı futbolcular gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. İsmail Yüksek de bu oyunculardan birisi olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldiği etkinlikle gündeme geldi. Çocuklarla buluşarak onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini paylaştı.





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Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, Yüksek, her maçın kendileri için zorlu olduğunu belirtti. Ancak özellikle UEFA Konferans Ligi'nde oynadıkları ve deplasmanda 1-0 kazandıkları Twente maçının çok zorlu geçtiğini ifade etti.

İsmail Yüksek'in çocuklarla bir araya gelerek deneyimlerini aktarması ve onların sorularını yanıtlaması, futbolun sadece saha içinde değil, toplumla etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. Bu tür etkinlikler, genç futbolcuların ve taraftarların bir araya gelmesini sağlayarak futbolun daha geniş bir perspektiften ele alınmasına olanak tanıyor.

İsmail Yüksek, Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adaptasyon sürecinin önemine vurgu yaparak, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." dedi. Yüksek, kariyeri hakkında yaptığı transfer itirafında ise, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.

Futbolunun yanı sıra eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da övgü dolu sözler sarf eden 25 yaşındaki futbolcu, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın." şeklinde açıklamalarda bulundu.





İsmail Yüksek, Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adaptasyon sürecinin kritik önemine vurgu yaparak, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." dedi.



Kariyeriyle ilgili transfer konusunda önemli bir itirafta bulunan Yüksek, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.

İsmail Yüksek, Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adaptasyon sürecinin hayati önemini vurgulayarak, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." ifadelerine yer verdi.



Kariyeriyle ilgili transfer konusunda önemli bir itirafta bulunan Yüksek, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.

25 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

