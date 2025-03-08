Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un Zafere Ulaşması

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:13
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un Zafere Ulaşması

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Şampiyon

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 79-50 mağlup etti ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonluğun Detayları

Güre Atatürk Spor Salonu'nda 25. hafta mücadelesine çıkan lider Gürespor, ilk çeyreği 23-14 önde kapattı. İkinci çeyreğe de hızlı başlayan takım, soyunma odasına 44-26 üstün giderek, karşılaşmanın ikinci yarısına 65-40 önde başladı ve maçı 79-50 gibi net bir skorla kazandı.

Bu sezon ING Federasyon Kupası'nı kazanarak ilk kupa sevincini yaşayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, bu sonuçla normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Başkan Ferhatoğlu’ndan Açıklama

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Agah Ferhatoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şampiyonluklarını ilan ettikleri için son derece mutlu olduklarını belirtti. Ferhatoğlu, "Kalan maçları da kazanmak, sezonu başarıyla bitirmek istiyoruz. Edremitspor, kadın basketbolunda güçlü bir ekol. Süper Lig'e çıkmak önemli ama orada kalıcı olmak asıl hedefimiz." dedi.

Başantrenör Durur’un Yorumları

Alper Durur, takımı 25 yıl önce 1. lige çıkartan antrenör olarak bu gururu yeniden yaşamaktan dolayı büyük keyif aldığını dile getirdi. "Bu bölge, Süper Lig takımını hak ediyor. Amacımız ligi namağlup bitirmek." şeklinde konuştu.

İrem Naz Tutar'ın Duyguları

Takımın başarılı oyuncularından İrem Naz Tutar, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek taraftarlara teşekkür etti. Tutar, “Bu inanılmaz gurur verici bir şey. Ligi namağlup götürüyoruz ve seneye Süper Lig'de başarılı olmayı umut ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 25. hafta mücadelesinde Güre Atatürk Spor Salonu'nda Aslan Yol...

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 25. hafta mücadelesinde Güre Atatürk Spor Salonu'nda Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u ağırlayan lider Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, karşılaşmayı kazanarak normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 25. hafta mücadelesinde Güre Atatürk Spor Salonu'nda Aslan Yol...

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 25. hafta mücadelesinde Güre Atatürk Spor Salonu'nda Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u ağırlayan lider Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, karşılaşmayı kazanarak normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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