Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Başladı

24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla başladı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Festivalin açılış töreni, muhteşem bir atmosferde Belcekız Sahili'nde yapıldı. Törene 34 ülkeden yaklaşık 500 yamaç paraşütçüsü ile dünyanın en iyi akrobasi sporcuları katıldı.

Başkanların Açıklamaları

Festivalin açılışında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geleneksel hale gelen bu etkinliğin çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacağını ifade etti. Ayrıca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yıl başından bu yana yamaç paraşütü yapan kişi sayısını açıkladı: 115 bin 916 tandem ve 51 bin 985 single ile toplamda 167 bin 901 kişi.

Etkinlik Detayları

Festival boyunca Beşkaza Meydanı'nda Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava balonları, öğrencilerle birlikte uçuş yaparken, meydanda ve Ölüdeniz'de paramotor ekipleri de gösteri sundu.

Protokol Katılımı

Açılış etkinliğine, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştirildi. Festival kapsamında Beşkaza Meydanı'nda Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava bolunu öğrencilerle uçuş yaptı. Meydanda ve Ölüdeniz'de de paramotor ekibi gösteri sundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor. Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız Sahili'nde yapıldı. Törende, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konuşma yaptı.