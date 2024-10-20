Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Babadağ Ultra Maratonu başarıyla sona erdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Babadağ Teleferik iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu, 5 farklı etapta mücadele etti.

Yarışın Başarıları

Erkekler: 1. Ali Güzdaş, 2. Viktor Miroshnychenko, 3. Hüseyin Gümüş

1. Ali Güzdaş, 2. Viktor Miroshnychenko, 3. Hüseyin Gümüş Kadınlar: 1. Yüsra Naz Balamut, 2. Tatyana Nikitina, 3. Kateryna Veselkova

Erkekler: 1. Murat Orak, 2. Almir Jaresic, 3. Öner Karamersin

1. Murat Orak, 2. Almir Jaresic, 3. Öner Karamersin Kadınlar: 1. Deniz Koyuncu, 2. Nilay Özdemir, 3. Meral Cincil

Erkekler: 1. Navil Shaimukhametov, 2. Erkan Çiftçi, 3. Bahdan Ausiyuk

1. Navil Shaimukhametov, 2. Erkan Çiftçi, 3. Bahdan Ausiyuk Kadınlar: 1. Rezeda Galyamova, 2. Halide Kaya, 3. Anastasia Eliseeva

Erkekler: 1. Murat Orak, 2. Pavel Lilia, 3. Öner Karamersin

1. Murat Orak, 2. Pavel Lilia, 3. Öner Karamersin Kadınlar: 1. Sevgül Kaçak, 2. Elizaveta Igoshina, 3. Valeria Sergeeva

Erkekler: 1. Erkan Çiftçi, 2. Ilia Nikitin, 3. Joe Stone

1. Erkan Çiftçi, 2. Ilia Nikitin, 3. Joe Stone Kadınlar: 1. Ravza Aktan, 2. Gökçe Bakar, 3. Valkona Yoana

Ödül Töreni

Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Jandarma Gücü Spor Kulübü adına yarışan Erkan Çiftçi, geçen yıl 60 kilometrede birincilik elde ettiğini ve bu yıl 15 kilometrede ikinci, 5 kilometrede ise birinci olduğunu belirtti. Çiftçi, ayrıca organizasyonun başarılı geçtiğini ve parkurda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.