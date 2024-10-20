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Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nda sporcular zorlu etapları tamamladı ve ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:30
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Babadağ Ultra Maratonu başarıyla sona erdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Babadağ Teleferik iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu, 5 farklı etapta mücadele etti.

Yarışın Başarıları

60 kilometre
  • Erkekler: 1. Ali Güzdaş, 2. Viktor Miroshnychenko, 3. Hüseyin Gümüş
  • Kadınlar: 1. Yüsra Naz Balamut, 2. Tatyana Nikitina, 3. Kateryna Veselkova
24 kilometre
  • Erkekler: 1. Murat Orak, 2. Almir Jaresic, 3. Öner Karamersin
  • Kadınlar: 1. Deniz Koyuncu, 2. Nilay Özdemir, 3. Meral Cincil
15 kilometre
  • Erkekler: 1. Navil Shaimukhametov, 2. Erkan Çiftçi, 3. Bahdan Ausiyuk
  • Kadınlar: 1. Rezeda Galyamova, 2. Halide Kaya, 3. Anastasia Eliseeva
14 kilometre
  • Erkekler: 1. Murat Orak, 2. Pavel Lilia, 3. Öner Karamersin
  • Kadınlar: 1. Sevgül Kaçak, 2. Elizaveta Igoshina, 3. Valeria Sergeeva
5 kilometre
  • Erkekler: 1. Erkan Çiftçi, 2. Ilia Nikitin, 3. Joe Stone
  • Kadınlar: 1. Ravza Aktan, 2. Gökçe Bakar, 3. Valkona Yoana

Ödül Töreni

Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Jandarma Gücü Spor Kulübü adına yarışan Erkan Çiftçi, geçen yıl 60 kilometrede birincilik elde ettiğini ve bu yıl 15 kilometrede ikinci, 5 kilometrede ise birinci olduğunu belirtti. Çiftçi, ayrıca organizasyonun başarılı geçtiğini ve parkurda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

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