Fethiye’de Enduro Heyecanı: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. Ayak Başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2025 sezonu 3. Ayak yarışları Fethiye Akdeniz Off Road Park’ta başladı; 105 sporcu, farklı Enduro sınıflarında kıyasıya yarışıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:19
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2025 sezonunun son yarışları, Esenköy Mahallesindeki Akdeniz Off Road Parkta başladı. Zorlu ve tekniki parkurlarda mücadele eden sporcular, şampiyonanın 3. ayak yarışlarında izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Katilim ve yarış sınıfları

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona farklı illerden yaklaşık 105 sporcu katılıyor. Yarışlar; Enduro prestij, Enduro usta, Enduro hobi, Enduro gençler, Enduro veteran ve Enduro kadınlar gibi farklı sınıflarda gerçekleştiriliyor. Sporcular, Akdeniz Off Road Park’ın ekstrem parkurunda yer alan yapay engelleri aşarak dereceye girmeye çalışıyor.

Son ayaç ve federasyon açıklaması

Yarın düzenlenecek 4. ayak yarışlarının ardından sezon şampiyonları belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir şunları söyledi:

"105 sporcu ile sezonun finalini hazırlıyoruz. Türkiye’de bir ilki yapıp 3. ve 4. Ayak yarışlarına puan veriyoruz. Güzel bir havada, yapış beklerken enduroda keyifli bir sıralamayı tamamladık. Bugün de ilk gün yarışlarımızı bitireceğiz. Yarın da 4. ayak yarışlarına puan vererek sezonumuzu kapatacağız ve şampiyonlarımızı Fethiye’de belirleyeceğiz. 105 sporcumuz ile toplamda 15 ilden yarışmaya katılan sporcularımız ile mücadele veriyoruz"

Organizasyon, hem sporcuların performanslarını sergiledikleri hem de izleyicilere çekişmeli ve görsel açıdan etkileyici yarışlar sunduğu bir platform olmaya devam ediyor.

