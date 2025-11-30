Fethiye’de Enduro ve ATV Şampiyonası: 2025 Şampiyonları Belirlendi

Fethiye’de Enduro ve ATV Şampiyonası: 2025 şampiyonları belli oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesi, üç gün süren Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Esenköy Mahallesi’ndeki Off Road Park hafta sonu boyunca 105 sporcunun çamur, kayalık zemin, dik yokuşlar ve sağanak yağmurla mücadelesine tanık oldu.

Zorlu etaplar ve çekişmeli mücadele

Yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde gerçekleştirildi. Üç günlük yoğun program sonunda parkurlarda sergilenen performanslar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı ve 2025 yılının şampiyonları belirlendi.

Kupaları alan isimler

Fethiye Orman Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar oldu:

EnduroGP ve E3A: Bayram Uysal (Toz Toprak Motosiklet SK)

E1A: Ümit Kaya (Fethiye Orman SK)

E1B: Kenan Kazan (İznik Motosiklet Kulübü)

E2A: Rafet Karakuş (Enduro İstanbul SK)

E2B: Furkan Zandolu (Toz Toprak Motosiklet SK)

E3B: Erkan Yüksek (Toz Toprak Motosiklet SK)

EC: Resul Kurtuluş (Kartepe Motosiklet SK)

Gençler: Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü)

Kadınlar: İrem Ertüzün (Sarıyer Motosiklet Kulübü)

Veteran: Ali Baydaş (Enduro Motosiklet Bilecik SK)

ATV1: Hasan Can Özerbaşaranlar (Smyrna Motosiklet SK)

ATV2: Hakan Doğan (Kartepe Motosiklet SK)

Organizasyon, hem sporcuların hem de izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı ve Fethiye, off-road tutkunları için yeniden adrenalin merkezi olduğunu gösterdi.

