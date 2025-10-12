Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı'na 493 Sporcu Katıldı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı.

Festival, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ işbirliğinde gerçekleştirildi ve yarışa 493 sporcu katıldı.

Start öncesi Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya Kelebekler Vadisi'nde yıllardır festival kapsamında yüzme yarışı yapıldığını belirterek sporcuları tebrik etti. Akkaya, "Attığınız her kulaç özgürlüğe, adalete, dünyanın neresinde bir kötülük varsa bunun son bulmasına vesile olsun. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Akkaya'nın verdiği startın ardından sporcular 6 bin metrelik parkurda kulaç attı.

Genel klasmanda, kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya'dan Mark Shrom birinci oldu.

Shrom, gazetecilere yaptığı açıklamada suyun sabah soğuk ve dalgalı olduğunu ancak bir süre yüzdükten sonra ısındığını belirtti. Manzara eşliğinde yüzmekten keyif aldığını ifade eden Shrom, "Bölgede 6 kilometre yüzmek çok güzeldi. Kelebekler Vadisi’nden start almak çok keyifli. Vadinin etrafındaki dağları seyretmek çok iyi." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

