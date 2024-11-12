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Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sezon finali, 16-17 Kasım tarihlerinde Fethiye'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:20
Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali Fethiye'de!

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son yarışı, 16-17 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadele Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenecek.

Yarış Sınıfları ve Programı

Yarışlar, çeşitli sınıflarda gerçekleştirilecek; bunlar arasında EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, veteran, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 yer alıyor. Sporcular, 16 Kasım Cumartesi günü zamana karşı mücadele ederken, 17 Kasım Pazar günü hem ekstrem testte hem de enduro testte yeteneklerini sergileyecekler.

Fethiye'deki bu büyük organizasyon, enduro ve ATV tutkunları için heyecan dolu bir sezon finali vaat ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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