Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali Gerçekleşti

Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliği ile Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen bu önemli organizasyona 91 sporcu katıldı.

Yarışlar Zorlu Parkurda Gerçekleşti

Yarış boyunca zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi. Yağışlı hava nedeniyle bazı motosikletçiler zorluklar yaşasa da, endurocular adrenalini yüksek anlar sunarak izleyicilere keyifli bir deneyim yaşattı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Farklı kategorilerde yapılan yarışlarda şampiyonlar şu şekilde belirlendi:

EnduroGP ve E2A sınıfı : Rafet Karakuş

: Rafet Karakuş E1A sınıfı : Murat Can Köse

: Murat Can Köse E3A sınıfı : Gökhan Kart

: Gökhan Kart E1B sınıfı : Ümit Kaya

: Ümit Kaya E2B sınıfı : Yahya Çağlar Aşım

: Yahya Çağlar Aşım E3B sınıfı : Cemil Kaya

: Cemil Kaya Gençler sınıfı : İshak Civelek

: İshak Civelek Veteran sınıfı : Salih Serim

: Salih Serim EC sınıfı : Sinan Turan

: Sinan Turan Kadınlar sınıfı : İrem Ertüzün

: İrem Ertüzün ATV1 sınıfı : Osman Fırat

: Osman Fırat ATV2 sınıfı: Burak Kaya

Kupanın Sahipleri

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara şampiyonluk kupaları takdim edildi. 2024 yılı şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarı elde eden sporcular, bu unutulmaz yarışta performanslarıyla izleyenleri etkiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya 91 sporcu katıldı. Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya 91 sporcu katıldı. Şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi.