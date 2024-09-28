DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.222,1 0,41%

Fethiye'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Heyecanı

Fethiye, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın startını vererek motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:47
Fethiye'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Heyecanı

Fethiye'de Süper Enduro Şampiyonası Start Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışı için motosikletlerin güvenlik onayı alınarak, heyecan dolu bir başlangıç yapıldı. Sporcular, Beşkaza Meydanı'nda toplanarak start_tı aldı ve ilçe merkezinde gösterişli bir tur attı.

Yarış Kategorileri ve Parkur Zorlukları

Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek olan yarışlar, prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, toplamda 44 sporcunun kıyasıya rekabetine ev sahipliği yapacak. Sporcular, lastik, kaya, ağaç ve çamur engellerinden oluşan zorlu parkurda mücadele ederken, 2024 yılının şampiyonları belirlenecek.

Fethiye, Spor Şehri Olma Yolunda

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye'nin şimdilerde bir spor merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Aynı zamanda, ilçenin turizm şehri olmasının yanı sıra spor şehri olmaya da aday olduğunu belirtti.

Son Yarış ve Davet

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun son yarışını düzenlediklerini ifade ederek, motor severleri etkinliğe davet etti. Fethiye'deki bu heyecan dolu yarışlar, tutkunu olan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatacak.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Geçti
2
Galatasaray-Kasımpaşa Maçında Öne Çıkanlar
3
AltılıGanyan.com'un Ankara Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
4
Ankaragücü İstanbulspor Maç Sonrası Değerlendirmeler
5
Samsunspor, Göztepe'yi 4-3 Geçti
6
Fethiye'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Heyecanı
7
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Bugün Bir Puanı Bile Hak Etmedik"

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek