Fethiye'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Heyecanı

Fethiye'de Süper Enduro Şampiyonası Start Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışı için motosikletlerin güvenlik onayı alınarak, heyecan dolu bir başlangıç yapıldı. Sporcular, Beşkaza Meydanı'nda toplanarak start_tı aldı ve ilçe merkezinde gösterişli bir tur attı.

Yarış Kategorileri ve Parkur Zorlukları

Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek olan yarışlar, prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, toplamda 44 sporcunun kıyasıya rekabetine ev sahipliği yapacak. Sporcular, lastik, kaya, ağaç ve çamur engellerinden oluşan zorlu parkurda mücadele ederken, 2024 yılının şampiyonları belirlenecek.

Fethiye, Spor Şehri Olma Yolunda

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye'nin şimdilerde bir spor merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Aynı zamanda, ilçenin turizm şehri olmasının yanı sıra spor şehri olmaya da aday olduğunu belirtti.

Son Yarış ve Davet

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun son yarışını düzenlediklerini ifade ederek, motor severleri etkinliğe davet etti. Fethiye'deki bu heyecan dolu yarışlar, tutkunu olan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşatacak.