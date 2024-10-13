Fethiye'de Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı Coşkusu

Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali çerçevesinde Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı. Yarış, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilerek sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

485 Sporcu Parkurda Yarıştı

Festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 485 sporcu katıldı. Katılımcılar, renklı ve zorlu 6 bin metrelik parkurda ter döktü.

Dereceye Girenler

Genel klasmanda, kadınlarda Zeynep Balto birinci olurken, erkeklerde Ögeday Samatlı ilk sırayı elde etti. Balto, gazetecilere verdiği bir demeçte, "Çok güzel bir deneyim oldu, yüzerken keyif aldım." dedi. Samatlı ise daha önce pek çok açık su yüzme yarışına katıldığını belirterek, "Fethiye'de ilk kez mücadele ettim. Parkur gerçekten etkileyici, yüzerken manzarayı izlemek çok keyifliydi. Katılan herkesi tebrik ediyorum!" şeklinde konuştu.