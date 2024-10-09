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Fethiyespor, Düzce Cam Düzcespor'u Penaltılarla Geçti

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzce Cam Düzcespor'u penaltılarla yenerek bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:12
Fethiyespor, Düzce Cam Düzcespor'u Penaltılarla Geçti

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası'nda Dram

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu ikinci tur mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, normal süresi 2-2 berabere tamamlandıktan sonra penaltı atışlarıyla sona erdi.

Maçın Gelişimi

Ev sahibi ekip Fethiyespor, ilk yarıda Nurettin Çakır'ın 36. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda, Düzce Cam Düzcespor, Ramazan Özkabak'ın 66. dakikada attığı golle durumu eşitledi. Kısa bir süre sonra, 70. dakikada, Nurettin Çakır penaltı atışından attığı golle Fethiyespor'u tekrar öne geçirdi. Ancak konuk takım, 81. dakikada Berkay Ekici'nin golüyle eşitliği sağladı.

Uzun Süren Mücadele

Müsabakanın normal süresi 2-2 sona erdikten sonra uzatmalarda da gülen taraf olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Fethiyespor, bu kritik anda rakibini 4-3'le geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura yükselmeyi başardı.

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