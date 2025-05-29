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Fetih Kupası'na Destek Yağdı: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş Açıklamalarda Bulundu

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Fetih Kupası’na gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek organizasyonun festival havasında geçtiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 17:59
Fetih Kupası'na Destek Yağdı: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş Açıklamalarda Bulundu

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, 13. Uluslararası Fetih Kupası’na gösterilen büyük ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. İstanbul’un fethinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğin festival havasında geçtiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın dördüncü ve son gün yarışları devam ediyor. Organizasyon, makaralı yay ve klasik yay final müsabakalarıyla sona erecek.

Topbaş, düzenlediği basın toplantısında, “2013 yılında başladığımız yolculuk giderek, büyüyerek bugün 700'ün üzerinde sporcu ve 40'ın üzerinde ülkenin katılımıyla festival havasında geçiyor,” dedi.

Geleneksel okçuluğun korunması ve tüm dünyaya yayılması adına önemli adımlar attıklarını vurgulayan Topbaş, “Fatih'in emanetine sahip çıkarak, geleneksel okçuluğu büyütmeyi hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

“Olimpik tarafın yanında geleneksel okçuluğu da değerlendirmek gerekiyor. Makaralı yay sporu, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun yarışma takviminde yer aldığından, katılımcı sporcular bu etkinliğe daha istekli geliyor,” diyen Topbaş, vakfın kuruluşuyla geleneksel okçuluğun tohumlarını attıklarını belirtti.

Fetih Kupası'na ev sahipliği yaptığı için büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Topbaş, “Bu organizasyonun yanı sıra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın mirasına sahip çıkmanın verdiği gurur ve rahmetli babamın emanetine sahip çıkmanın heyecanını yaşıyorum,” ifadelerinde bulundu.

Topbaş, bu yılki organizasyonun uluslararası bir boyut kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Bilinçli olarak dünya çapında etkinlikler düzenlemek, ülkemizi temsil etmek adına çok önemli,” dedi.

Topbaş ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay finalinde altın madalya kazanan para okçu Öznur Cüre için dikilen ilk kadın menzil taşının büyük önem taşıdığını belirtti. “İnşallah daha nice altın madalyalar olsun ki burayı menzil taşlarıyla dolduralım,” diyerek sözlerini tamamladı.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okmeydanı...

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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