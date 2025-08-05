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Feyenoord, Fenerbahçe Maçına Hazır

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:29
Feyenoord, Fenerbahçe Maçına Hazır

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Takım, mücadelenin hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Feyenoord 1908 Antrenman Kompleksi'nde gerçekleşen idman, teknik direktör Robin van Persie liderliğinde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, koşu ve koordinasyon çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması yaptı. Müsabakanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı, yarın TSİ 22.00'de De Kuip Stadı'nda gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Feyenoord 1908 Antrenman Kompleksi'ndeki idman, teknik direktör Robin van Persie yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Feyenoord, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Feyenoord 1908 Antrenman Kompleksi'ndeki idman, teknik direktör Robin van Persie yönetiminde gerçekleştirildi.

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