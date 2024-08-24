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FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası: Türkiye 4. Oldu

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Britanya'ya 84-62 yenilerek turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 20:43
FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası: Türkiye 4. Oldu

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası Sonuçları

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında oynanan üçüncülük maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Büyük Britanya Maçını Kazandı

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen mücadelede, milli takım ilk yarıyı 45-23 geride kapatarak zorlu bir mücadeleye girdi. Sonuç olarak, Büyük Britanya, maçı 84-62 kazanarak şampiyonada üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'nin Performansı

Turnuvayı 4. sırada tamamlayan Türkiye'nin en etkili oyuncularından Şevval Yalınkaya, 14 sayı ve 6 asistle dikkat çekerken, Berfin Şahin ise 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti. Diğer yandan, Büyük Britanya'dan Athena Thompson 24 sayı ile öne çıkan isimlerden biri oldu.

Bu sonucuyla Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir tecrübe kazandı ve gelecek için umut verdi.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile Büyük Britanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile Büyük Britanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye ile Büyük Britanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

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