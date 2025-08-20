DOLAR
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye 52-29 İsviçre'yi Yendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre'yi 52-29 yendi; yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:08
Gruplara güçlü başlangıç

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, İsviçre'yi 52-29 mağlup etti.

Karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynandı. Ay-yıldızlılar maça iyi başlayarak ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı ve soyunma odasına 27-14 üstün girdi.

Üçüncü periyodu da kontrol eden milli takım skoru 44-20 yaptı ve maçı 52-29'luk galibiyetle bitirdi.

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.

