FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye 68-36 Avusturya'yı Yendi

Grup birinciliği garantilendi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Avusturya'yı 68-36 mağlup etti.

Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynandı ve karşılaşmayı TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ilk yarısını 24-20 önde tamamladı; ikinci yarıda farkı açarak parkeden 32 sayı farkla 68-36 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milliler grup birinciliğini garantiledi. A Grubu'ndaki son maçlarını 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de İrlanda ile oynayacaklar.