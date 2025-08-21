FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 84-59 ile İzlanda’yı Yendi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi: Türkiye 84-59 İzlanda

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında Türkiye, İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.

Maç Özeti

Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynandı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Milliler, ilk yarıyı 49-31 önde tamamladı ve maçtan 84-59 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.