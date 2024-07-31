Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Yenilgisi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:27
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Yenilgisi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Türkiye, Fransa’ya 92-58 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç Detayları

Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda, milli takım ilk yarıyı 43-20 geride kapatarak, zorlu bir ikinci yarıya geçti. Türkiye, maç boyunca gösterdiği performansla beklenen sonucu elde edemedi.

Gelecek Maç

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım klasman maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, Türkiye’nin turnuvadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Milli takımımıza destek olmak için yanınızdayız!

İLGİLİ HABERLER

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor