FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Yenilgisi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Türkiye, Fransa’ya 92-58 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç Detayları

Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda, milli takım ilk yarıyı 43-20 geride kapatarak, zorlu bir ikinci yarıya geçti. Türkiye, maç boyunca gösterdiği performansla beklenen sonucu elde edemedi.

Gelecek Maç

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım klasman maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, Türkiye’nin turnuvadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.