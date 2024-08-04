FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye İspanya'ya Yenildi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 73-63 mağlup oldu. Son maçında Slovenya ile karşılaşacak.