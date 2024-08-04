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FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye İspanya'ya Yenildi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 73-63 mağlup oldu. Son maçında Slovenya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:57
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye İspanya'ya Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Performansı

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında düzenlenen karşılaşmada İspanya takımına 73-63 yenilerek sahadan hayal kırıklığı ile ayrıldı.

Maç Detayları

Matosinhos, Portekiz'de gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bildirdiğine göre, milliler A Grubu'nda mücadele ediyor.

İlk yarıda oldukça zorlanan Türkiye, rakibi İspanya karşısında 42-29'luk bir skorla geride kapatırken, maç sonuçlandığında skoru 73-63 olarak belirledi.

Önceki Maç ve Gelecek Karşılaşma

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya takımını 60-51'lik skorla mağlup etmişti. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçını Slovenya ile oynayacak.

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