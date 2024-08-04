FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye İspanya'ya Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Performansı
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında düzenlenen karşılaşmada İspanya takımına 73-63 yenilerek sahadan hayal kırıklığı ile ayrıldı.
Maç Detayları
Matosinhos, Portekiz'de gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bildirdiğine göre, milliler A Grubu'nda mücadele ediyor.
İlk yarıda oldukça zorlanan Türkiye, rakibi İspanya karşısında 42-29'luk bir skorla geride kapatırken, maç sonuçlandığında skoru 73-63 olarak belirledi.
Önceki Maç ve Gelecek Karşılaşma
Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya takımını 60-51'lik skorla mağlup etmişti. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçını Slovenya ile oynayacak.